В Минске силовики применили к протестующим слезоточивый газ

В Белоруссии продолжаются акции против итогов президентских выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня жители Минска, требующие отставки Лукашенко, собрались у станции метро «Пушкинская». Туда же приехала колонна автозаков и микроавтобусов.

«Силовики в черном просто «гуляют» среди людей, разгоняя тех, кто стоит в компании больше двух человек, периодически проходят точечные задержания», – сообщает TUT.by.

Силовики начали применять в отношении протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Пока заявляется об одной пострадавшей.

По данным правозащитников, на данный момент в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Новополоцке и Светлогорске задержано около 50 человек.

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 15.11.20

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