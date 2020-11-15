Трамп заявил, что результаты президентских выборов сфальсифицированы

Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты выборов 3 ноября, согласно которым победу одержал Джо Байден, сфальсифицированы.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Никаких наблюдателей, результаты, подсчитанные радикальной левой частной компанией Dominion с плохой репутацией и неисправным оборудованием, которое не смогло даже проанализировать Техас, где я победил, фейковые и молчаливые СМИ и многое другое!» – написал сегодня Трамп в Twitter.

Отметим, что его избирательный штаб организовал «горячую линию» для сообщений о случаях мошенничества в ходе голосования, но через неделю телефон пришлось отключить, так как большинство звонивших оказались сторонниками Байдена. Они насмехались над сотрудниками, указывали на очевидность победы Байдена и бросали трубку, пишет РИА «Новости».

Теперь факты фальсификаций на выборах сторонники Трампа собирают через интернет-приемную.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 15.11.20

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