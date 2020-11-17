В Мексике 12 человек погибли при взрыве автоцистерны на трассе

В Мексике водитель автоцистерны не справился с управлением. В результате грузовик перевернулся и взорвался. По последним данным, взрывом было уничтожено три автомобиля, погибли 12 человек.

Авария произошла в штате Наярит, что на западе страны. Автоцистерна со сжиженным газом взорвалась на участке трассы Тепик – Гвадалахара. Взрывной волной легковые автомобили буквально разметало в разные стороны, сообщает управление общественной безопасности штата.

Движение по трассе перекрыто в обе стороны, повреждены ограждения. Не менее 12 человек погибли, один пострадавший госпитализирован.

Правоохранительные органы начали расследование причин инцидента.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 17.11.20

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