В центре Токио полыхает строящийся небоскреб

В столице Японии произошел пожар в строящемся высотном здании. По последним данным, пострадавших нет. Об этом сообщает телеканал NHK.

Пожар возник в центре Токио. Огнем объято 54-этажное здание, которое находится в комплексе Toranomon Hills. По словам очевидцев, дым валит из подвала. По первоначальной версии, загорелись строительные материалы, которые складировали в подвальном помещении.

Известно, что на момент возгорания в здании на пятом этаже находился один рабочий. Его эвакуировали. В результате люди не пострадали.

В настоящее время на месте ЧП работает 31 пожарный наряд. Отмечается, что здание планировали сдать в эксплуатацию в январе 2021 года.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 18.11.20

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