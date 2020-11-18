Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности из-за нарушений на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил об увольнении директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Криса Кребса. По мнению главы государства, прошедшие выборы вскрыли проблемы в работе ведомства.

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество, включая голосование «мертвых душ». Наблюдателей за опросами не допускали на избирательные участки, были «глюки» в машинах для голосования, которые меняли голоса с Трампа на Байдена, позднее голосование и многое другое», – написал Трамп в твиттере. Он добавил, что Кребс уходит в отставку с сегодняшнего дня.

При этом американский президент добавил, что выборы 2020 года были непроницаемы для иностранного вмешательства и в этом заслуга его администрации.

Ранее CISA создало страницу Rumor control, чтобы бороться с дезинформацией. Однако некоторые материалы опровергали теории о мошенничестве с избирателями, которые выдвигали сторонники Трампа. Это вызвало обеспокоенность Белого дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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