В Дубае разбился пилот реактивного ранца

В Дубае погиб французский каскадер Винс Реффет. Спортсмен известен тем, что участвовал в тестировании реактивных ранцев. Об этом сообщается на сайте компании Jetman.

Реффет работал совместно со швейцарским изобретателем Ивом Росси. Наиболее известный трюк был исполнен в 2015 году. Каскадер полетал на реактивном ранце вместе с коммерческим лайнером авиакомпании Emirates Airbus A380 над Дубаем.

Француз посвятил свою жизнь усовершенствованию джетпаков. В феврале 2020 года он сумел подняться в воздух с земли на высоту 1,8 километра над уровнем моря. Ранее ни одному из членов его команды не удавалось подобное.

«Винс был талантливым спортсменом, а также очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Наши мысли и молитвы с его семьей и всеми теми, кто его знал и работал с ним», – отметили в компании Jetman.

Дубай, Зоя Осколкова

Дубай. Другие новости 19.11.20

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