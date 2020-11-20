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Дочь Трампа заподозрили в махинациях с налогами

Фото: Reuters

Дочь Дональда Трампа Иванку подозревают в махинациях с налогами. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, генеральный прокурор Нью-Йорка направил в Trump Organization требование о предоставлении записей о гонорарах Иванки Трамп, полученных ею за консультации.

Повестка была отправлена в рамках расследования в отношении самого Трампа, которого подозревают в уклонении от уплаты федерального подоходного налога. Источники также сообщили, что американский президент получил подобное требование от окружного прокурора Манхэттена.

В свою очередь Иванка Трамп считает, что расследование инициировано по требованию демократов и обусловлено политической конкуренцией. «Они прекрасно понимают, что ничего тут нет и никакой налоговой льготы не было», – прокомментировала дочь главы государства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.11.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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