В аргентинскую армию возьмут трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров

Армия – одна из официальных структур в Аргентине, и теперь она должна будет включить в свой состав 1% трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров во исполнение постановления правительства, сообщает местная пресса.

4 сентября правительство президента Альберто Фернандеса издало указ, согласно которому эта квота, обязательная для государственных органов, должна была «начать исправлять нарушения (прав), которые исторически совершались в отношении трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров».

Источники в министерстве обороны, цитируемые аргентинскими СМИ, указали, что командующих и руководителей армий попросили сообщить о «существующей ситуации» в отношении соблюдения этого стандарта. Не уточняется, распространяется ли такая же квота на ВВС и ВМФ.

Закон гласит, что «должности должны быть заполнены не менее 1% от общего числа трансвеститов, транссексуалов и трансгендеров, которые соответствуют требуемым условиям работы». Срок выполнения этого указа – 30 ноября.

Буэнос-Айрес, Елена Васильева

Буэнос-Айрес. Другие новости 24.11.20

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