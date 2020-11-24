Авиакомпания Qantas потребует от пассажиров справку о прививке от коронавируса

Глава австралийского национального авиаперевозчика Qantas Airlinies Алан Джойс заявил, что требование о вакцинации от коронавируса станет обязательным для всех пассажиров международных рейсов, как только вакцина станет доступной для населения, сообщает Le Figaro. Это первое подобное заявление от руководителя крупной международной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики публично не говорили о запрете полетов пассажирам без прививок от Covid-19.

«Мы рассматриваем возможность изменения наших условий обслуживания для международных путешественников… Мы будем просить людей пройти вакцинацию, прежде чем они смогут сесть в самолет», – сказал Алан Джойс в интервью Channel Nine. Qantas изучает возможность применения этой меры для своих внутренних рейсов, добавил генеральный директор. «Но для международных путешественников, прибывающих в Австралию, и для людей, покидающих страну, мы считаем, что это необходимая мера», – продолжил он.

Глава Qantas при этом выразил уверенность, что справка о вакцинации станет повсеместным требованием авиакомпаний.

Медицинский советник Ассоциации воздушного транспорта ИАТА Дэвид Пауэлл, в свою очередь, заявил, что в будущем требовать информацию о наличии прививки от Covid-19, вероятно, будут не только авиакомпании, но и правительства, передает BBC.

Австралия закрыла свои границы с марта для борьбы с распространением коронавируса. В результате десятки тысяч австралийцев оказались за границей, а правительство разрешает возвращаться только ограниченному числу своих граждан каждую неделю. Эта политика изоляции, похоже, принесла свои плоды, поскольку с момента начала пандемии в стране зарегистрировано всего 907 смертей и чуть более 27 800 случаев заражения.

Канберра, Наталья Петрова

Канберра. Другие новости 24.11.20

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