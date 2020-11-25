В США белка наелась испорченных груш и опьянела (ВИДЕО)

В американском штате Миннесота местная жительница стала свидетелем того, как опьянела дикая белка. Забавное видео появилось в социальных сетях.

Белка часто приходила к частному дому, где ее подкармливали орехами. В этот раз хозяйка обнаружила в холодильнике испортившиеся груши и бросила их домашнему поросенку. Тот съел один фрукт и ушел в загон, а белка, воспользовавшись моментом, украла одну грушу.

Затем лесной грызун вернулся к кормушке и хозяйка дома увидела, что с ним что-то не так. Вероятно, белка опьянела от прокисших груш. Женщина сняла «пушистого алкоголика» на смартфон.

Примечательно, что на следующий день белка вернулась к кормушке с орехами, в ее поведении больше не было ничего необычного.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.11.20

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