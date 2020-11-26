Байден заявил о старте вакцинации от коронавируса в США в декабре

Вакцинация граждан США от коронавирусной инфекции нового типа начнется в декабре. Такое заявление сделал кандидат в президенты страны от демократов Джо Байден во время телеобращения в канун Дня Благодарения.

«Первые вакцинации могут произойти уже в декабре. Затем нам нужно будет выработать план распределения вакцины, чтобы вся страна прошла процедуру вакцинации как можно быстрее. Есть реальная надежда, так что держитесь», – сказал Байдена в эфире NBC News.

Он призвал нацию соблюдать «патриотические обязанности»: носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, он попросил американцев в День благодарения оставаться дома, а праздник отмечать в узком кругу родных. Байден рассказал, что в этом году сам откажется от традиции навестить родственников.

Вашингтон, Иван Гридин

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