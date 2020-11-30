Байден сломал ногу, играя с собакой

Новоизбранный президент США Джо Байден сломал ногу, играя со своей собакой Мэйджором. По данным агентства AP, врач Байдена изучил снимок с компьютерной томографии. Первоначально офис объявил, что Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку, играя с собакой.

Инцидент произошел в субботу. В воскресенье ортопед из Ньюарка осмотрел 78-летнего политика на предмет полученной травмы. Затем доктор Кевин О'Коннор объявил, что обследование подтвердило наличие микротрещин на стопе. По словам О'Коннора, Байдену, вероятно, придется носить специальный фиксатор в течение нескольких недель, чтобы стабилизировать повреженную ногу.

Напомним, что Байден должен вступить в должность в январе следующего года и будет приведен к присяге как старейший президент США. За его здоровьем будут внимательно следить его противники и союзники, пишет Reuters.

Вашингтон, Александра Столицына

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