Во Франции ужесточают противоковидные меры

Во Франции ужесточают антиковидные ограничения: в нескольких частях страны решено удлинить комендантский час.

Со 2 января в 15 департаментах находиться на улицах и в общественных местах без веских причин или разрешения нельзя будет с 18:00 (сейчас с 20:00).

«Через неделю мы оценим влияние более раннего комендантского часа в этих 15 департаментах на распространение вируса в других частях страны»,– цитирует Reuters официального представителя правительства Франции Габриэля Аттала.

Если ситуация будет ухудшаться, ограничения ужесточат. Аттал не исключает, что при худшем сценарии развития пандемии может дойти до изоляции.

На сегодняшний день Франция занимает 5 место в мире по числу заболевших COVID-19 – в стране зарегистрировано без малого 2 млн 678 тыс инфированных, 64 тыс 760 из них умерли.

Париж, Анастасия Палей

Париж. Другие новости 01.01.21

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