В Мали авиация разбомбила свадьбу: не менее 20 человек погибли

В Мали неопознанный военный самолет нанес бомбовый удар по населенному пункту Бунти рядом с городом Дуэнца, в результате чего погибли не менее 20 мирных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на понедельник. Бомбардировке подверглись участники свадебной церемонии. Агентство EFE со ссылкой на местного мэра Адама Гриаба (Adama Griaba) передает, что жертвами налета стали сто человек, десятки получили ранения.

Как предполагают СМИ, речь, вероятно, идет об ошибке военных летчиков. Боевой авиацией на территории страны располагают малийские ВВС, французские военные, проводящие операцию «Бархан», и миротворцы из миссии ООН (MINUSMA).

Бамако, Светлана Антонова

Бамако. Другие новости 05.01.21

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