В США мужчина застрелил четверых

Житель американского штата Иллинойс устроил стрельбу на улице. В результате погибли четыре человека. Стрелка ранили полицейские, он скончался в больнице.

32-летний американец открыл огонь в районе гайд-парка в Чикаго, сообщает телеканал NBC Chicago. Сначала мужчина выстрелил в сидящего в автомобиле водителя, а затем направился в соседний квартал, где застрелил двоих в жилом доме.

После этого стрелок угнал автомобиль своего знакомого, доехал на нем до магазина, где убил 20-летнего мужчину и ранил пожилую женщину. Кроме того, преступник открыл огонь по другому автомобилю, в котором находились женщина с 15-летней дочерью.

Прибывшие на место происшествия полицейские открыли ответный огонь и ранили стрелка. Нападавший скончался в больнице. Проводится расследование.

Чикаго, Зоя Осколкова

Чикаго. Другие новости 10.01.21

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