В Аргентине крестик на шее ребенка остановил пулю

В Аргентине в 9-летнего мальчика прилетела шальная пуля. Ребенок не получил серьезного ранения благодаря нательному крестику. Об этом сообщает телеканал Telefe Tucaman.

Мальчик, проживающий в провинции Тукуман, праздновал Новый год с родственниками, когда внезапно почувствовал острую боль в груди. Медики, осмотревшие ребенка, обнаружили поверхностное ранение, при этом крестик, подаренный сыну отцом, был поврежден.

Предполагается, что в мальчика попала пуля. Полицейские проводят расследование. Они считают, что ребенок не был целью преступников. Подозреваемых пока задержать не удалось.

Семья малыша считает настоящим чудом то, что крестик остановил пулю и спас ребенку жизнь.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 11.01.21

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