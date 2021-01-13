Бойцов нацгвардии США вооружат винтовками и пистолетами в день инаугурации

Министр Сухопутных войск США Райан Маккарти принял решение вооружить бойцов Нацгвардии, которые будут дежурить у стен Капитолия во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны страны.

Маккарти принял решение после состоявшихся 6 января беспорядков у здания Конгресса, а также в связи с просьбой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси об обеспечении безопасности. Она потребовала усилить безопасность, отмечает издание.

Для обеспечения безопасности капитолия предполагается задействовать порядка 15 тыс. нацгвардейцев. Огнестрельное оружие получат те из них, кто будет находиться в непосредственной близости от здания капитолия. Предполагается, что на время инаугурации бойцов вооружат автоматическими карабинами M-4 и пистолетами «Беретта».

Как писал «Новый День», после беспорядков в Вашингтоне 6 января, во время которых группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса США, демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к насилию. Противники Трампа призвали вице-президента Майка Пенса отстранить нынешнего хозяина Белого дома от власти по 25-й поправке к Конституции США, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена 20 января. Однако Пенс отказался сделать это, призвав членов Конгресса «снизить температуру и объединить страну». Как ожидается, сегодня члены Палаты представителей рассмотрят вопрос об объявлении импичмента президенту США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.01.21

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