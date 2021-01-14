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Четверг, 14 января 2021, 10:45 мск

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Кортеж короля Бельгии забросали камнями

Фото: EPA

Король Бельгии Филипп подвергся угрозе травм во время беспорядков в Брюсселе. Автомобиль, в котором находился монарх оказалась в районе Северного вокзала, где находились порядка 500 протестующих, выражавших протест в отношении действий полиции. Митингующие стали кричать: «Король, это король». А затем начали забрасывать кортеж камнями, сообщает RTBF.

Отметим, что протесты в Брюсселе начались после смерти 23-летнего гвинейца Ибрагима. Его задержали стражи правопорядка за нарушение требования карантинных мер на фоне коронавирусной инфекции нового типа. Когда тот был доставлен в комиссариат полиции, у него случился сердечный приступ. Медики добирались долго, из-за чего парень скончался.

В итоге, 13 января у Северного вокзала Брюсселя началась акция протеста, участники которой стали оскорблять полицейских, бросать в них камни. Кроме того, один из протестующих швырнул «коктейль Молотова». По счастью, пожар удалось потушить.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 14.01.21

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