Засуха в Турции: в Стамбуле через 45 дней может закончиться вода

Крупные города по всей Турции из-за сильнейшей за последнее десятилетие засухи в стране столкнутся с проблемой нехватки воды в ближайшие несколько месяцев. Об этом предупредили эксперты из турецкой палаты инженеров-химиков, пишет The Gurdian. По их оценке, запасов воды в водохранилищах, снабжающих 17-миллионный Стамбул, осталось менее чем на 45 дней.

Мэр Анкары Мансур Яваш ранее заявил, что у турецкой столицы запасов воды может хватить на 110 дней.

Водохранилища, снабжающие Бурсу и Измир, наполнены на 24% и 36% соответственно.

К засухе привело практически полное отсутствие осадков во второй половине прошлого года, отмечают эксперты. В качестве других причин критической ситуации они называют вырубку лесов из-за чрезмерной урбанизации, индустриализацию, рост населения и изменение климата.

Специалисты призывают власти городов в срочном порядке рассмотреть вопрос о введении ограничений подачи воды для населения.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 14.01.21

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