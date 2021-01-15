США наложили санкции на Xiaomi и еще восемь китайских компаний

Администрация действующего президента США Дональда Трампа в последние его дни у власти внесла в «черный список» девять компаний КНР, включая авиастроительную корпорацию Comac и производителя мобильных телефонов Xiaomi. Список опубликован на сайте Минобороны США.

Теперь гражданам США запрещено вкладывать инвестиции в попавшие в списки компании. Основанием для запрета стали подозрения, что компании сотрудничают с военно-промышленным комплексом. Кроме того, американских инвесторов обязали избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года.

В мире. Другие новости 14.01.21

Бизнесмен Евгений Пригожин установит памятник погибшим в ЦАР российским журналистам. / «Вчера, вероятно, было полнолуние...» Президент Сербии поставил критиканов на место. / Папа Римский Франциск и его предшественник привились от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»