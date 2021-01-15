российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 января 2021, 09:34 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США наложили санкции на Xiaomi и еще восемь китайских компаний

Администрация действующего президента США Дональда Трампа в последние его дни у власти внесла в «черный список» девять компаний КНР, включая авиастроительную корпорацию Comac и производителя мобильных телефонов Xiaomi. Список опубликован на сайте Минобороны США.

Теперь гражданам США запрещено вкладывать инвестиции в попавшие в списки компании. Основанием для запрета стали подозрения, что компании сотрудничают с военно-промышленным комплексом. Кроме того, американских инвесторов обязали избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года.

В мире. Другие новости 14.01.21

Бизнесмен Евгений Пригожин установит памятник погибшим в ЦАР российским журналистам. / «Вчера, вероятно, было полнолуние...» Президент Сербии поставил критиканов на место. / Папа Римский Франциск и его предшественник привились от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В ФБР заявили об угрозе вооружённых протестов перед инаугурацией Байдена

Прокуратура США вызвала на допрос сына Трампа по делу о растрате

В США обвинили Telegram в экстремизме и национализме

16 игроков НБА заразились коронавирусом

158 тысяч электромобилей Tesla могут отозвать из-за дефектов

В США установлен новый рекорд смертности от коронавируса

Бойцов нацгвардии США вооружат винтовками и пистолетами в день инаугурации

В США впервые за 70 лет исполнили смертный приговор женщине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, США,