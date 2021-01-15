Британец съел слишком острый доширак и частично оглох

Житель Лондона съел слишком острую лапшу быстрого приготовления и частично потерял слух на два дня. Об этом сообщает издание MyLondon.

Мужчина по имени Римал Балла приехал в Великобританию с Маврикия. Он с детства любил острую пищу, поэтому, увидев на YouTube ролик об острой корейской лапше Samyang, решил обязательно ее попробовать.

Балла купил блюдо двойной остроты со вкусом курицы. «Было вкусно, вкус очень ярко-выраженный. Но затем меня ударило огненным вихрем», – поделился своими ощущениями мужчина. Она заявил, что по его пищеводу будто бы текла лава.

Балла осилил только половину порции, его лицо покраснело, а пальцы рук онемели. На следующий день у любителя острого заболело ухо, в результате он оглох на два дня. Вероятно, из-за перца чили у него опухли слизистые оболочки носа и горла, что заблокировало евстахиевы трубы.

Британец заявил, что больше не будет повторят эксперимент, а также предостерег других людей от покупки этой лапши.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 15.01.21

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