В Британии из-за технического сбоя из базы полиции исчезли 150 тысяч записей о преступниках

Из общенациональной базы данных (PNC), одного из ключевых инструментов полиции Великобритании, исчезли 150 тысяч записей о нарушителях. Технический сбой привел к проблемам и в работе визовой системы. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, в результате была потеряна информация об отпечатках пальцев, ДНК, истории задержаний и арестов. В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что удаленные записи касаются лишь тех нарушителей, которые были задержаны, а затем отпущены. Сведения об уголовных преступлениях и потенциально опасных лицах не пострадали.

Впрочем, в правоохранительных органах до их пор оценивают ущерб. Не исключено, что из-за удаления биометрических данных на свободу могут выйти ранее задержанные нарушители.

Помимо этого, техническая ошибка вызвала сбой в работе британской визовой системы, из-за чего на два дня пришлось приостановить обработку заявок на выдачу виз.

В МВД не связывают случившееся с кибератаками. Ошибка произошла в результате еженедельной чистки PNC. Сведения о задержанных и отпущенных без дальнейших разбирательств гражданах хранятся три года, после чего автоматически удаляются.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 15.01.21

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