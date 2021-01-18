Премьер Японии считает нужным решить вопрос о «северных территориях»

Правительство Японии считает необходимым окончательно решить вопрос о южной части Курильских островов, которые в стране называют «северными территориями». Такое заявление сделал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая с программной речью на открытии сессии парламента, которую транслировало национальное общественное телевидение.

«Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нем необходимо поставить окончательную точку», сказал он. По его словам, он продолжит курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы кабмина Синдзо Абэ. «Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», – сказал Суга.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Путин и предшественник Суги на посту премьера Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 18.01.21

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