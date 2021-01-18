ФБР проверяет Нацгвардию на угрозы перед инаугурацией Джо Байдена

ФБР инициировало проверку бойцов Национальной гвардии США на предмет угроз для избранного президента Джо Байдена или гостей во время его инаугурации, которая состоится 20 января, пишет Associated Press.

Проверка затронет 25 тыс. сотрудников Нацгвардии, которых отправят в Вашингтон на время инаугурации. «Мы постоянно следим за этим и проверяем по второму и третьему кругу каждого, получившего назначение», – заявил Маккарти. По его словам, сотрудники Нацгвардии также проходят обучение по выявлению потенциальных угроз.

По данным агентства, число задействованных гвардейцев будет превышать количество военных в прошлые годы по меньшей мере в два с половиной раза.

Пресс-служба Нацгвардии сообщала, что военнослужащие, направленные в столицу на время инаугурации, будут размещены вокруг города.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро обеспокоено «большим количеством» обсуждений в Сети возможных протестных акций, включая «потенциальные вооружённые протесты» в Вашингтоне и ряде штатов.

«Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным вооружённым протестам и действиям. Мы наблюдаем за людьми, которые могут повторить то же самое, что было на прошлой неделе в Капитолии», – сказал Рэй на брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс.

Как писал «Новый День», на днях действующий президент США Дональд Трамп ввел на территории Вашингтона режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента», – говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома.

Режим ЧС будет действовать до 24 января. Инаугурация Байдена намечена на 20 января. Решение о введении режима ЧС было принято после беспорядков, которые прошли в Вашингтоне 6 января. Тысячи сторонников Трампа собрались перед заседанием конгресса, в ходе которого должны были утверждены результаты голосования коллегии выборщиков.

Митинг перерос в беспорядки. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и взяли штурмом капитолий. Полицейским потребовалось несколько часов, чтобы вытеснить протестующих. Для разгона демонстрантов они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе сторонница Трампа и офицер полиции.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.01.21

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