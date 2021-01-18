Американец несколько месяцев прятался от пандемии в аэропорту

В США задержали жителя Калифорнии, который три месяца жил в аэропорту Чикаго. Мужчина заявил, что боялся возвращения в родной штат из-за коронавируса.

Как сообщает NBC5Chicago, 36-летний мужчина прибыл в Чикаго из Лос-Анджелеса 19 октября. С того момента он жил в зоне безопасности международного аэропорта О'Хара.

Американец заявил, что не хотел возвращаться в Калифорнию из-за пандемии коронавируса, хотя так и не смог пояснить, почему выбрал в качестве укрытия именно аэропорт. Мужчину подкармливали пассажиры, ожидающие своего рейса.

Нарушителя задержали 16 января. Известно, что он присвоил пропуск, который потерял один из сотрудников аэропорта еще в октябре. Мужчину обвинили в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой краже.

Чикаго, Зоя Осколкова

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