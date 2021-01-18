В США вооруженные люди устраивают марши в преддверии инаугурации Байдена

Около 50 вооружённых автоматическим и другим огнестрельным оружием демонстрантов прошли маршем к зданию капитолия в Огайо. Также группа вооружённых протестующих устроила акцию у капитолия в Мичигане. Демонстранты заявили, что они «центристы, которые пришли к выводу, что правительство лишает людей прав и свобод».

Обе носили мирный характер, несмотря на наличие оружия завершились мирно. В полиции заявили, что никого из участников акции не стали задерживать. Стоит отметить, что в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января в Вашингтонебудут дежурить более 21 тыс. бойцов Национальной гвардии. Часть из них решено вооружить автоматическими карабинами и пистолетами системы «Беретта»

Как передает RT, Вашингтон за два дня до инаугурации Байдена находится, по сути, на военном положении: на улицах кордоны, бойцы Национальной гвардии и спецтехника.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.01.21

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