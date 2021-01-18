российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 января 2021, 13:38 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США вооруженные люди устраивают марши в преддверии инаугурации Байдена

Фото: Reuters

Около 50 вооружённых автоматическим и другим огнестрельным оружием демонстрантов прошли маршем к зданию капитолия в Огайо. Также группа вооружённых протестующих устроила акцию у капитолия в Мичигане. Демонстранты заявили, что они «центристы, которые пришли к выводу, что правительство лишает людей прав и свобод».

Обе носили мирный характер, несмотря на наличие оружия завершились мирно. В полиции заявили, что никого из участников акции не стали задерживать. Стоит отметить, что в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января в Вашингтонебудут дежурить более 21 тыс. бойцов Национальной гвардии. Часть из них решено вооружить автоматическими карабинами и пистолетами системы «Беретта»

Как передает RT, Вашингтон за два дня до инаугурации Байдена находится, по сути, на военном положении: на улицах кордоны, бойцы Национальной гвардии и спецтехника.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.01.21

США и ЕС потребовали освободить Навального. «Займитесь проблемами у себя», – ответила Москва. / Хорватия закрыла границу. / СМИ заявили о планах Трампа помиловать 100 человек перед уходом с поста. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

СМИ заявили о планах Трампа помиловать 100 человек перед уходом с поста

Американец несколько месяцев прятался от пандемии в аэропорту

ФБР проверяет Нацгвардию на угрозы перед инаугурацией Джо Байдена

В США НКО обратилась в суд с требованием к Apple удалить Telegram

В ФБР заявили об угрозе вооружённых протестов перед инаугурацией Байдена

Прокуратура США вызвала на допрос сына Трампа по делу о растрате

США наложили санкции на Xiaomi и еще восемь китайских компаний

В США обвинили Telegram в экстремизме и национализме

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, США,