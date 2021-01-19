В Японии снегопад стал причиной гибели 60 человек

В северных районах Японии идут обильные снегопады. Более 60 человек стали жертвами несчастных случаев при уборке снега. Об этом заявил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.
На островах Хонсю и Хоккайдо снегопады не прекращаются с декабря. Японское правительство крайне озабочено рекордным числом погибших при расчистке заваленных снегом домов. В основном гибнут пожилые люди, падая с крыш и оказываясь под снежными завалами.
Число жертв уже превысило предыдущий печальный рекорд, который был установлен зимой 2017-2018 годов, передает ТАСС. Мощные снегопады также неоднократно становились причинами перебоев в движении транспорта и работе служб коммунального хозяйства.
Правительство Японии в ближайшее время окажет экстренную финансовую помощь северным районам страны. Выделяемые ресурсы будут направлены в первую очередь для помощи населению.
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 19.01.21
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