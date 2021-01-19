В Таиланде женщину посадили в тюрьму на 43 года за оскорбление короля

В Таиланде суд приговорил женщину к 43 с половиной годам тюремного заключения за оскорбление монархии и короля. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.

60-летняя обвиняемая – государственная служащая. Суд установил, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях сообщения с критикой тайского режима. Государственный обвинитель просил для нее 87 лет лишения свободы.

По статье об оскорблении королевской власти в Таиланде предусмотрено лишение свободы от 3 до 15 лет за каждый случай.

После того, как подсудимая признала вину, срок наказания был сокращен. Отмечается, что это самый жесткий подобный приговор за последние годы. Ранее «рекордным» считалось дело продавца, которого посадили на 35 лет.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 19.01.21

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