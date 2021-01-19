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Вторник, 19 января 2021, 15:03 мск

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В Индии грузовик насмерть раздавил 15 спящих жителей

В Индии 15 человек стали жертвами ДТП. Грузовик раздавил жителей, ночевавших на обочине дороги. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Гуджарат. Грузовой автомобиль столкнулся с трактором, ударом его отбросило на обочину, где спали рабочие. Люди направлялись в город на заработки, ночь застала их в дороге.

В результате аварии 12 человек погибли на месте, еще восемь получили различные травмы. Трое из пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, они скончались.

В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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