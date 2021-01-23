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Суббота, 23 января 2021, 14:44 мск

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Участник лотереи в США выиграл $1 млрд

Участник лотереи Mega Millions в США стал обладателем более $1 млрд. Лотерейный билет был продан в штате Мичиган, сообщает официальный сайт лотереи.

«Номинальный джекпот в размере $1 млрд ($739,6 млн наличными с учетом вычета налогов, – прим. ред.) достался счастливому обладателю билета в Мичигане», – сказно в сообщении на сайте.

Организаторы отметили, что данный выигрыш является вторым по величине в истории лотереи. В 2018 году в штате Южная Каролина счастливец выиграл более $1,5 млрд.

Вашингтон, Иван Гридин

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