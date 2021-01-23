Телеведущий Ларри Кинг умер после госпитализации с коронавирусной инфекцией

Умер американский телеведущий Ларри Кинг. Ему 87 лет, напоминает еженедельник Фокус. Бывшая звезда CNN в последние годы работал в Russia Today.

Настоящее имя ведущего – Лоуренс Харви Зиглер. Он родился в Бруклине в 1933 году в семье еврейских эмигрантов. Мать была белорусской, отец – австриец. С юных лет Ларри мечтал работать на радио. Он начал карьеру как уборщик и помощник на радио WAHR (ныне WMBM) в Майами-Бич. После ухода одного из дикторов он занял его место и одновременно выбрал себе сценический псевдоним Ларри Кинг. Первый эфир состоялся 1 мая 1957 года.

В июне 1985 года CNN начал транслировать Ларри Кинга в прямом эфире. Он имел большой успех благодаря нонкомформистскому подходу, к тому же модератор прославился практически нулевой подготовкой перед интервью. В шоу Кинга сходили тысячи знаменитостей, от политиков до актеров, от спортсменов до ученых и различных экспертов.

За свою карьеру он опросил 40 000 человек. Кинг покинул свое знаменитое шоу на CNN через 25 лет, в декабре 2010 года. С 2013 года он работал на российском телеканале RT (ранее Russia Today).

Ларри Кинг также он был известен своими неоднозначными взглядами и бурной личной жизнью. Он был женат восемь раз, имеет шестерых детей. Когда журналисты однажды спросили его о его личной жизни, он ответил: «О многочисленных вопросах о моих браках и разводах. Однажды я спросил Стивена Хокинга, самого умного человека в мире, кого он не понимает. И он сказал мне: «Женщин». Если самый умный человек в мире их не понимает, чего вы от меня ждете?»

3 января 2021 года Ларри Кинг попал в больницу в тяжёлом состоянии с коронавирусной инфекцией нового типа. Ведущий имел отчгченный анамнез: диабет, несколько сердечных приступов, рак лёгких.

Лос-Анжелес, Елена Васильева

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