Финляндия закрывает пункт пропуска на границе с Россией

Власти Финляндии на время закрывают для граждан один из трех пунктов на границе с Россией. Об этом говорится на странице финской пограничной службы. «Пункт пропуска Иматра (с российской стороны – Светогорск – прим. ред.) будет закрыт для движения пассажиров. Товарооборот будет продолжен в обычном режиме», – уточняется в сообщении.

Отмечается, что въезд в в страну ограничат с 27 января . Предполагается, что данные меры продлятся до 25 февраля. Глава МВД страны Мария Охисало пояснила, что принятые меры необходимы, чтобы всех прибывающих в государство успевали проверить на коронавирус. «Наша цель – уменьшить движение на границе, чтобы можно было проверить всех, кто пересекает границу», – сказала Охисало.

Планируется, что Россия возобновит авиасообщение с Финляндией с 27 января. Согласно последним данным, в Финляндии выявили почти 421 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. С начала вспышки а стране выявили 3,67 млн зараженных.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 24.01.21

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