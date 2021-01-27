В Японии украли рубин стоимостью почти 30 млн долларов

В Японии двое мужчин похитили рубин стоимостью около 3 млрд иен (около 30 млн долларов). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Кража произошла в столичном районе Гиндза, где расположено множество высококлассных магазинов. Похитители встретились с представителями владельца драгоценного камня, чтобы обсудить сделку по его покупке.

Полиции стало известно о случившемся около полудня. Подозреваемые положили рубин в чемодан, прежде чем скрыться, заявил свидетель преступления.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 27.01.21

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