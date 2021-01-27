Правительство Японии готовится продлить ЧП в стране

Правительство Японии готовится продлить чрезвычайное положение, если в ближайшее время не произойдет стабильного снижения числа коронавирусных инфекций в Токио и на остальной части архипелага. Японские СМИ анонсировали это, ссылаясь на источники в исполнительной власти.

Чрезвычайное положение действует в столице с 7 января, а впоследствии было введено еще в 10 префектурах архипелага и продлится оно до 7 февраля. Число позитивных тестов в Токио снизилось с начала января, но тенденция последних нескольких недель по-прежнему беспокоит власти, в то время как процент пожилых людей, заразившихся этой болезнью, растет. Министр Ясутоши Нисимура, отвечающий за управление чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, в докладе в парламенте страны пояснил, что исполнительная власть в ближайшее время примет решение, подтверждающее критичность состояния больничной системы, в частности, ухода за пациентами с тяжелыми симптомами. Решение о возможном продлении чрезвычайного положения весьма вероятно, продолжил Нисимура.

Текущие ограничения в Японии не равносильны изоляции в европейском стиле, объявленной в разгар чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. От населения просят обеспечить адекватный уровень сотрудничества, стараясь ограничить себя только походами только в магазины с товарами первой необходимости, компаниям рекомендуется поощрять работу из дома до вовлечения в удаленку 70% сотрудников, а рестораны и бары должны прекратить подавать алкоголь в 19 часов, а закрываться они должны в 20:00.

На сегодняшний день в Японии было выявлено 372 333 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа, из них 5 298 человек умерли.

Токио, Елена Васильева

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