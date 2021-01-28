В Австралии крокодил напал на мужчину во время купания в парке

В Австралии 44-летний мужчина стал жертвой нападения крокодила. Хищник схватил человека за голову. Об этом сообщает Brisbane Times.

Инцидент произошел в штате Квинсленд, когда австралиец купался в озере парка Barron River. Крокодил набросился на отдыхающего и схватил его за голову, мужчине удалось разжать челюсти зверя и выбраться на берег.

Очевидцы оказали помощь пострадавшему. По словам медиков, мужчина получил травмы головы и руки средней тяжести.

Парк закрыли для посещения. В настоящее время рейнджеры местного департамента окружающей среды начали операцию по поиску и отлову рептилии.

Канберра, Зоя Осколкова

Канберра. Другие новости 28.01.21

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