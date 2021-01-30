В США опубликовали сценарий захвата Калининградской области

В США опубликовали сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области.

Напомним, американские СМИ называют российский анклав «кошмаром НАТО», а представители альянса неоднократно заявляли о том, что в случае конфликта с Россией первым делом захвтят Калининград.

В сценарии, опубликованном изданием Overt Defence со ссылкой на материалы Военно-морского аналитического центра США, польская армия должна нейтрализовать российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы лишить Россию возможность вести «ограниченную ядерную войну». Другие силы альянса должны уничтожить инфраструктуре порта Балтийск и находящиеся в порту корабли Балтийского флота.

Главной проблемой для НАТО при захвате Калининградской области сценаристы операции называют российские системы ПВО С-400, покрывают большую часть воздушного пространства Польши, поэтому системы тоже необходимо уничтожить. Польские ВВС работают над этой проблемой, но ее решение «может занять какое-то время», цитирует публикацию РИА «Новости».

После устранения всех препятствий, сценарий предполагает ликвидацию российских войск в Калининграде, «чтобы защитить государства Балтии».

Последним шагом к «решительной победе» и «достижению стратегических целей» должно стать станет уничтожение оставшихся в регионе российских силовых структур.

При этом автор статьи признает, что начальные позиции польской армии для наступления на Калининградскую область непростые: придется пересечь местность, полную густых лесов и озер. А передислокация российской артиллерии из города Гусева и концентрированные артиллерийские удары могут остановить польскую армию еще до пересечения границы.

В итоге, автор статьи приходит к выводу, что в данный момент полномасштабная война в Калининградской области маловероятна.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.21

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