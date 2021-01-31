Великобританию вынуждают выбрать между США и Евросоюзом. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна решить, кто ее союзники, потому что «полубеременная – это не концепция».

«Какую политику желает выбрать Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром, – цитирует Макрона The Guardian. – Она должна выбрать модель».

Президент Франции отметил: «Наши судьбы связаны, наш интеллектуальный подход связан, наши исследователи и промышленники работают вместе ... Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что Борис Джонсон тоже идет по этому пути, потому что я думаю, что британцы тоже. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отлична от нашей».

Но Великобритания примет рeшение о пoлностью трaнсатлантической пoлитике, тoгда Лондону придется объясняться с Еврoсоюзом, так как вoзникнут рaсхождения в прaвилах и дoступе к рынкaм, подчеркнул Макрон.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 31.01.21

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