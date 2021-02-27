Правительство США анонсировало новые антироссийские санкции – об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, американское разведывательное сообщество продолжает следствие по кибератаке через ПО SolarWinds, утверждая, что ее организовали хакеры «российского происхождения».

«Недели, а не месяцы, – ответила Псаки на вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении Москвы. – Это продолжающийся процесс, и, как вы знаете, этот процесс, конечно же, включает в себя обзор не только их вовлеченности в выборы 2020 года, но и денежных вознаграждений, которые были предположительно за наших военных, а также атак против SolarWinds. Есть ряд компонентов».

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 27.02.21

В Бордо обитатели дома престарелых устроили акцию протеста, требуя прививку от ковида. / В Швейцарии после прививки от COVID-19 скончались 16 человек. / Ученые выяснили процесс укрепления иммунитета и костей за счет физкультуры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»