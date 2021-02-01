В Израиле еще на пять дней продлили карантин из-за коронавируса

В воскресенье вечером правительство Израиля решило продлить на пять дней меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Напомним, они должны были прекратить действовать в полночь 1 февраля 2021 года.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра и министерстве здравоохранения, поскольку число инфицированных людей все еще растет, несмотря на интенсивную кампанию вакцинации, правительство в третий раз продлило меры сдерживания, введенные 27 декабря в отношении израильского населения, третье с начала пандемии. После долгой встречи министры договорились поддерживать ограничения до 7 часов утра 5 февраля 2021 года.

В заявлении говорится, что правительство встретится в следующую среду, чтобы изучить ситуацию и рассмотреть возможность дальнейшего продления ограничений.

Отметим также, что локдаун в воскресенье был массово нарушен тысячами ультраортодоксальных евреев, которые присутствовали на похоронах раввина в Иерусалиме. Похороны другого раввина в том же городе вечером повлекли за собой дальнейшее нарушение условий содержания: хотя по закону только 20 человек имеют право участвовать в погребальных мероприятиях, на похороны раввина Ицхака Шейнера их действительно собрались тысячи. Поведение верующих логично вызвало много вопросов и к ним, и к власти со стороны светского общества, вынужденного соблюдать ограничения.

Тель-Авив, Елена Васильева

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