В Индии леопард убил привязанного больного старика

В Индии 75-летний мужчина стал жертвой дикого леопарда. У полиции есть данные, что родственники привязали больного старика, поэтому он не мог спрятаться от хищника.

Инцидент произошел в деревне Амрутпер, штат Гуджарат, сообщает издание Times of India. Труп мужчины нашли на территории фермы. Леопард убил пожилого человека и съел некоторые части тела.

В настоящее в окрестностях деревни проводится операция по поимке леопарда-людоеда. Сотрудники Департамента лесного хозяйства поставили клетки с приманками, чтобы изловить хищника.

Тем временем, в полиции проверяют информацию о том, что в момент смерти мужчина был привязан. Пожилой человек страдал от психического расстройства, поэтому родственники предпочитали держать его на цепи.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 01.02.21

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