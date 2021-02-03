В Великобритании девочка в 1969 году предсказала появление смартфонов и умных домов

Житель Великобритании обнаружил в старом диване письмо 11-летней девочки, датированное 1969 годом. Ребенок предсказал несколько достижений технического прогресса, внедренных в жизнь спустя десятилетия. Об этом пишет The Mirror.

67-летний плотник Питер Брекен чинил старый диван, когда нашел под обивкой письмо. По всей видимости, это было школьное задание 11-летней девочки, в котором она рассуждала о будущем.

Девочка написала, что через десять лет она будет замужем, а ее супруг, придя домой захочет позвонить другу. При этом телефон будет иметь экран, в котором можно будет увидеть собеседника.

Кроме того, ребенок предположил, что у людей в будущем будут умные дома, жители которых смогут переключать каналы телевизора с помощью кнопок, расположенных на подлокотниках кресел, а также дистанционно открывать двери.

Впрочем, несколько предсказаний школьницы не сбылись. Она надеялась, что люди будущего вместо стульев будут сидеть на облаках, а питаться специальными жевательными резинками.

Теперь жена плотника хочет разыскать написавшую письмо девочку. Автору послания сейчас должно быть 62 года.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 03.02.21

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