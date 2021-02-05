Все израильтяне в возрасте от 16 лет теперь имеют право на вакцинацию против Covid-19

Все израильтяне в возрасте 16 лет и старше имеют право на вакцинацию от коронавируса, заявил в четверг министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

«Приходите все. Воспользуйтесь ситуацией, которой нет почти ни в одной другой стране мира. Единственный способ победить короновирус – вместе», – говорится в заявлении министра.

Отметим, что Израиль очень быстро развернул кампанию вакцинации, и правительство намерено сделать прививку всем жителям страны уже до конца марта.

По данным израильского министерства здравоохранения, 3,3 миллиона человек в Израиле получили первую дозу вакцины, из которых более 1,9 миллиона получили уже и вторую прививку. Население Израиля составляет около 9 миллионов человек.

Между тем, количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Израиле пока остается высоким. В среду было зарегистрировано около 7 397 новых случаев заболевания, при этом показатель положительных результатов тестов составил 8,9%. Число погибших с начала пандемии составляет 4975 человек.

Иерусалим, Елена Васильева

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