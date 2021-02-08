В Японии подлодка врезалась в гражданское судно

У берегов Японии произошло столкновение подводной лодки с коммерческим судном. Сообщается, что три человека получили незначительные травмы.

Авария произошла у мыса Асидзури префектуры Коти. В момент подъема подводная лодка Сил самообороны Японии столкнулась с проходящим мимо судном, передает телеканал NHK.

В результате военное судно получило незначительное повреждение, оказался сломан перископ подлодки. Кроме того, пострадали трое военнослужащих, у них небольшие ушибы.

При канцелярии премьер-министра Японии Есихидэ Суги организовали кризисный штаб. Глава правительства распорядился сделать все необходимое для обеспечения безопасности экипажей и выяснения причин столкновения.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 08.02.21

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