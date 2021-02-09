В Индонезии две тигрицы сбежали из зоопарка и убили смотрителя

В Индонезии оползень повредил вольер с тиграми в зоопарке. В результате два хищника оказались на свободе и убили смотрителя. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в индонезийском городе Синкаванг, провинция Западный Калимантан. После сильного ливня сошел оползень, который повредил клетку с тиграми в местном зоопарке.

Неподалеку от вольера нашли несколько мертвых зверей и птиц, а также труп 47-летнего смотрителя зоопарка. На теле мужчины остались следы когтей и зубов крупного хищника.

Власти закрыли для посещения все туристические достопримечательности и призвали жителей города не покидать своих домов. Выследить сбежавших тигриц удалось только на следующий день. Одного из хищников усыпили, но на второго транквилизатор не подействовал, агрессивного зверя пришлось застрелить.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 09.02.21

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