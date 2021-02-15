В Гвинее началась эпидемия лихорадки Эбола

На юго-востоке Гвинеи началась эпидемия лихорадки Эбола, официально объявили власти страны. Об этом сообщает портал Guinee114. На данный момент заболевание подтверждено по меньшей мере у семи человек.

Издание отмечает, что уже четыре человека из их числа скончались, скончались уже четыре человека, у троих из них в крови выявили наличие вируса. Результаты анализа крови четвёртого пациента пока не известны.

По имеющимся данным, первой заболевшей оказалась медсестра из города Гуеке. Она умерла еще 28 января. Все семь заразившихся присутствовали на её похоронах. В связи с произошедшим власти страны вводят ряд ограничительных мер, направленных на противодействие распространению заболевания. В частности, решено изолировать всех, кто контактировал с заболевшими.

Во Всемирной организации здравоохранения объявили, что готовы оказать региону экстренную помощь, передает RT.

Конакри, Иван Гридин

Конакри. Другие новости 15.02.21

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