Извержение вулкана Этна помешало авиасообщению

На острове Сицилия вечером 16 февраля началось новое крупное извержение вулкана Этна, которое сопровождалось выбросом пепла и потоком лавы, который изливается из одного из кратеров.

В связи с этим природным явлением аэропорт сицилийского города Катания остановил работу. Он не принимает и не отправляет рейсы. Находившиеся в воздухе воздушные суда в момент начала извержения вулкана были перенаправлены в соседний Палермо.

Этна – крупнейший действующий в Европе и один из самых активных вулканов на планете. Он находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности для населения, однако мешает авиасообщению.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 16.02.21

Специальный суд в Гааге оказался под беспрецедентным давлением. / В Нидерландах суд потребовал отменить комендантский час. / Скандал в Хорватии: чиновники и бизнесмены получили прививки от коронавируса вне очереди. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»