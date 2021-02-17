Боевики похитили почти 300 учеников и учителей школы в Нигерии

В Нигерии неизвестные боевики атаковали среднюю школу-интернат и похитили учителей и почти три сотни учащихся.

По словам местных жителей, нападавшие, облаченные в военную форму, напали на государственный научный колледж в Кагаре на западе страны около двух часов ночи, сокрушив сотрудников службы безопасности школы, сообщает Рейтер.

Пресс-секретарь губернатора штата Нигер заявила, что произошло массовое похищение учеников, не уточнив количество похищенных.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в среду осудил похищение учеников из школы-интерната и приказал вооруженным силам провести спасательную операцию, пишет «Фигаро». По его словам, точное количество учащихся и сотрудников, похищенных из школы-интерната, до сих пор не установлено.

В свою очередь, РИА «Новости»» со ссылкой на издание PRNigeria сообщает, что вооруженные люди похитили 280 школьников, трех учителей, жену одного из сотрудников образовательного учреждения и его шестерых детей. Всего в интернате было около тысячи учащихся.

По его словам, один из учеников при нападении погиб. Местонахождение похищенных до сих пор не установлено. В поиске школьников задействованы самолеты ВВС страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.02.21

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