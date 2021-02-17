Британия одобрила первое в мире испытание по заражению добровольцев коронавирусом

Британские регулирующие органы одобрили первое в мире испытание по заражению людей коронавирусом. В ходе исследования добровольцев будут намеренно подвергать воздействию вируса, чтобы изучить, как распространяется инфекция, передает AP.

В среду правительство Соединенного Королевства заявило, что британский регулятор по этике клинических испытаний одобрил испытание, и оно начнется в течение месяца. Целью является разработка более эффективных вакцин и лекарств от Covid-19.

Исследователи ищут до 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, которые будут подвергаться воздействию коронавируса «в безопасной и контролируемой среде». Ученые попытаются определить наименьшую концентрацио вируса, необходимую для заражения.

Молодых людей призывают стать волонтерами, потому что у них самый низкий риск тяжелого течения ковида. Мониторинг участников исследования будет осуществляться 24 часа в сутки.

Испытания профинансирует правительство Великобритании. Исследования обойдутся в 43 млн долларов, ранее сообщил Bloomberg. Испытания будут проводиться в исследовательском подразделении Королевской больницы в Лондоне при сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона.

Лондон, Наталья Петрова

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