В Иране ночью произошло землетрясение – пострадали десятки человек и зданий

В ночь со среды на четверг на юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. В результате десятки человек получили ранения и был нанесен значительный материальный ущерб, сообщает официальное агентство Irna.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 22:05 (18:35 по Гринвичу) на глубине 10 км недалеко от горного города Сисахт. В результате землетрясения 32 человека получили ранения, двое из которых пострадали серьезно, был причинен большой ущерб зданиям, инфраструктуре и жилым домам, сообщает агентство Irna.

По предварительной оценке, 78 деревень были серьезно повреждены, а некоторые дома были полностью разрушены. Сила землетрясения была такой, что большинство людей не вернулись домой до утра, опасаясь возможных новых подземных толчков.

Иранское сейсмологическое агентство со своей стороны уточняет: землетрясение было магнитудой в 5,6 балов по шкале Рихтера.

Тегеран, Елена Васильева

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