Турист на нудистском пляже нашел кость человека

В Австралии на нудистском пляже отдыхающий нашел человеческую кость. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель Аделаиды гулял по пляжу Маслин, когда наткнулся на странную кость. Он отнес находку домой, где решил, что это могут быть останки человека, и вызвал полицию. Экспертиза подтвердила, что кость человеческая.

Полиция Южного округа оцепила пляж и провела поиски, в которых приняли участие волонтеры. Примерно в 50 метрах от первой находки обнаружили еще одну кость. Дальнейшее обследование береговой линии длиной в километр не дало результатов.

Останки отправили на анализ. По словам главного следователя, предположительно, человеческие кости появились на пляже относительно недавно. Проводится расследование.

Канберра, Зоя Осколкова

Канберра. Другие новости 19.02.21

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